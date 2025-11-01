Россия и США
1 ноября, 11:53

Южная Карелия теряет €1 миллион в день из-за России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joaquin Ossorio Castillo

Южная Карелия несёт миллионные убытки из-за закрытия границы с Россией. Финские предприниматели вынуждены закрывать свой бизнес из-за отсутствия российских туристов, сообщает Bloomberg.

«По оценкам Южной Карелии, ежедневно область теряет один миллион евро (1,2 миллиона долларов) доходов от туризма», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Лаппеенранты в Финляндии временно закроется с 30 октября по 31 декабря 2025 года. На этот период будет полностью остановлена работа аэродромного диспетчерского пункта. При этом возможна организация разовых рейсов по индивидуальным заявкам.

Наталья Афонина
