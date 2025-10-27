Россия и США
27 октября, 17:15

Аэропорт в Финляндии закроют из-за отсутствия российских туристов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sun ok

Международный аэропорт города Лаппеенранта в Финляндии готовится к временному закрытию. С 30 октября до 31 декабря 2025 года аэродромный диспетчерский пункт будет полностью остановлен. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на полное приостановление работы, допускается возможность организации разовых рейсов по специальным заявкам. Информация о функционировании аэропорта в 2026 году пока остаётся неопределённой.

Ранее Life.ru рассказывал, что забор на восточной границе Финляндии и России стал новой достопримечательностью у туристов. Фиксируется значительный рост числа происшествий в этом районе, особенно с участием иностранцев.

