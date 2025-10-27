Забор на восточной границе Финляндии стал новой достопримечательностью у туристов. Пограничная служба страны фиксирует значительный рост числа происшествий в этом районе, особенно с участием иностранцев. Как сообщает Yle, зарубежные путешественники активно приезжают «посмотреть на границу XXI века», делая селфи и нередко пересекая пограничную зону.

Статистика показывает, что только на юго-восточном участке за лето 2025 года зарегистрировали более 50 подобных нарушений, что на треть превышает показатели предыдущего года. Аналогичная тенденция наблюдается в Северной Карелии, Кайнуу и Лапландии. Финские пограничники подчёркивают, что все незаконные заходы фиксируются системой наблюдения и квалифицируются как мелкие нарушения государственной границы.

Нарушители обычно сталкиваются с денежным штрафом, рассчитываемым по системе «дневных ставок» — в большинстве случаев от 100 до 300 евро за эпизод, при этом повторные нарушения караются строже. Пограничники рекомендуют туристам использовать официальную карту Национальной земельной службы Финляндии, где чётко обозначены границы пограничной зоны.

В начале октября в Финляндии заявили, что не планируют открывать границу с Россией. В МВД вновь повторили утверждения о якобы высокой угрозе «направляемой миграции» со стороны нашей страны, не предоставив при этом каких-либо доказательств.

Ранее сообщалось, что аэропорт финского города Лаппеенранта может полностью прекратить свою работу из-за значительных убытков, вызванных отсутствием российских туристов. До 2011 года воздушная гавань занимала пятое место по пассажиропотоку среди международных аэропортов страны, при этом основную часть клиентов составляли жители Санкт-Петербурга. Но те только в авиасфере произошли проблемы у Финляндии из-за потери российских туристов. По некоторым данным, разрыв экономических связей с Россией спровоцировал рекордный рост банкротств в ресторанном бизнесе.