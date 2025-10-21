Аэропорт финского города Лаппеенранта может полностью прекратить свою работу из-за значительных убытков, вызванных отсутствием российских туристов. Об этом сообщает Yle со ссылкой на официальные данные.

Издание отмечает, что до 2011 года воздушная гавань занимала пятое место по пассажиропотоку среди международных аэропортов страны, при этом основную часть клиентов составляли жители Санкт-Петербурга. Ситуация резко ухудшилась после 2014 года, а пандемийные ограничения и украинский конфликт окончательно подорвали финансовую стабильность аэропорта. Местные власти на протяжении десяти лет ежегодно субсидировали деятельность аэропорта на сумму около двенадцати миллионов евро.

В настоящее время аэропорт сохраняет лишь одно регулярное сообщение с итальянским Бергамо, которое будет закрыто до конца октября. Мэр города Туомо Саллинен обозначил три возможных варианта развития событий: получение государственного кредита для поддержания операционной деятельности, передача управления внешней компании или полное прекращение работы аэропорта. Ключевой проблемой остаётся позиция Европейского союза, который не одобряет использование государственных средств для поддержки убыточных аэропортов.

Но те только в авиасфере произошли проблемы у Финляндии из-за потери российских туристов. По некоторым данным, разрыв экономических связей с Россией спровоцировал рекордный рост банкротств в ресторанном бизнесе. Количество закрывшихся заведений общепита в 2024 году увеличилось на 80%.