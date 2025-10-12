Разрыв экономических связей с Россией спровоцировал рекордный рост банкротств в ресторанной сфере Финляндии — количество закрывшихся заведений общепита в 2024 году увеличилось на 80 процентов. Об этом сообщает издание «Взгляд».

В материале приводятся слова финского шеф-повара Анри Алена, который назвал текущую ситуацию худшей в истории отрасли, подчеркнув, что мировой финансовый кризис 2008 года в сравнении с нынешним положением кажется детской игрой.

Особенно сильно пострадали туристические регионы: в Лапландии прекратил работу знаменитый ресторан Tapio, лишившийся потоков российских туристов, а в Хельсинки закрылись премиальные заведения The Room и Villa Angelica. Ален констатировал, что местные жители теперь посещают рестораны преимущественно по выходным, а уровень безработицы достиг 9,9 процента — максимального показателя с 2009 года.

Руководитель Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми прямо связал стагнацию финской экономики с отказом от сотрудничества с Россией. Рестораторы требуют от правительства срочных мер поддержки, включая снижение налогов на продукты питания и алкогольную продукцию, а также упрощение условий для открытия бизнеса молодыми предпринимателями. Отрасль продолжает разрушаться на фоне экономического спада, усугублённого демографическим кризисом.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Центральной Финляндии собираются закрыть десятки медицинских и общественных учреждений — под сокращение попадут порядка 400 человек. Решение обусловлено финансовыми проблемами в отрасли и таким шагом правительство региона рассчитывает сэкономить почти 60 миллионов евро.