Финляндия не может отказаться от российских вагонов в установленные ЕС сроки

Финляндия может продлить эксплуатацию оставшихся российских товарных вагонов до 2028 года. Сообщение об этом распространила национальная телерадиокомпания Yle со ссылкой на свои источники.

Причиной стало отставание в замене подвижного состава. Изначально планировалось вывести из эксплуатации около тысячи единиц российских вагонов к концу 2026 года из-за их несоответствия европейским стандартам. Они использовались в лесной промышленности, но их дальнейшая работа запрещена нормами Евросоюза. Низкие темпы обновления парка вынудили власти рассматривать вариант с временным продлением срока службы.

Проблема обусловлена разной шириной железнодорожной колеи в Финляндии и ЕС. Финская колея имеет ширину 1524 мм, что близко к российскому стандарту, тогда как европейский стандарт составляет 1435 мм. Генеральный директор транспортной компании Fenniarail Лаури Хелке пояснил, что из-за особой ширины колеи Финляндия ранее не представляла интереса для международных операторов. Он добавил, что в Европе подвижной состав можно свободно перемещать между странами, а в Финляндии такая возможность отсутствовала.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб утвердил план строительства транспортного коридора к границе республики и РФ. Предлагается продлить трассу от Раума, расположенного на западном побережье, до Котки, находящейся вблизи границы с Россией.