В Финляндии начали закрывать роддома и больницы из-за финансовых проблем

Власти региона Центральная Финляндия объявили о масштабной оптимизации системы здравоохранения и социального обслуживания, планируя закрыть десятки медицинских и социальных учреждений. Соответствующая информация была опубликована национальной телерадиокомпанией Yle со ссылкой на официальные данные.

Согласно планам региональной администрации, под сокращение попадут четыре больничных стационара, четыре родильных дома, семь пунктов социальной помощи, шесть стоматологических клиник и пять домов престарелых. Эти меры приведут к упразднению около 400 рабочих мест и позволят сэкономить 58 миллионов евро в 2026 году.

Причиной таких радикальных мер стал накопленный дефицит бюджета в размере 255 миллионов евро за последние два года. Власти намерены компенсировать закрытие учреждений развитием мобильных услуг для отдалённых районов. Финский лесопромышленный концерн Stora Enso также объявил о сокращениях, ссылаясь на макроэкономическую нестабильность.

