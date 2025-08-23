Пьяный россиянин с ракетницей устроил пожар в роддоме
Во Всеволожске мужчина выстрелил из ракетницы в роддом и устроил там пожар
Пьяный 29-летний мужчина во Всеволожске выстрелил ракетой в роддом. Он попал в окно на четвёртом этаже здания, там начался пожар из-за возгорания штор. Об этом сообщает «Рен-ТВ».
Инцидент, к счастью, не повлек за собой жертв и пострадавших. Благодаря своевременным действиям служб безопасности, эвакуация персонала и пациентов не потребовалась. Личность нарушителя установлена, ведЁтся расследование обстоятельств и мотивов его действий.
