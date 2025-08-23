Мессенджер MAX
Регион
23 августа, 10:04

Пьяный россиянин с ракетницей устроил пожар в роддоме

Во Всеволожске мужчина выстрелил из ракетницы в роддом и устроил там пожар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sopotnicki

Пьяный 29-летний мужчина во Всеволожске выстрелил ракетой в роддом. Он попал в окно на четвёртом этаже здания, там начался пожар из-за возгорания штор. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Инцидент, к счастью, не повлек за собой жертв и пострадавших. Благодаря своевременным действиям служб безопасности, эвакуация персонала и пациентов не потребовалась. Личность нарушителя установлена, ведЁтся расследование обстоятельств и мотивов его действий.
Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде
Ранее огромный пожар произошёл на челябинской птицефабрике. Там загорелась кровля птичника площадью 7 000 квадратных метров. На улицу самостоятельно вышли пять человек.

Полина Никифорова
