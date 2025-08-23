Мессенджер MAX
23 августа, 08:47

Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде

Обложка © Life.ru / Шедеврум

На Южном шоссе в Нижнем Новгороде в жилом доме прогремел взрыв. Об этом пишет Ni Mash.

По предварительным данным, жильцы оперативно эвакуированы. На место ЧП уже мчатся спасательные службы.

Рязанский оперштаб: При взрыве на заводе Эластик пострадали 153 человека

Ранее на заводе «Эластик» в посёлке городского типа Лесной Шиловского районе Рязанской области прогремел мощный взрыв в производственном цехе, переросший в пожар. Для устранения последствий был организован оперативный штаб. Предварительно, взрыв произошёл из-за детонации боеприпаса. СК возбудил уголовное дело. Это уже второй взрыв на заводе за последние четыре года. В 2021 году там погибли 17 человек.

