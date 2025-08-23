Мессенджер MAX
Регион
23 августа, 09:27

Огромный пожар на челябинской птицефабрике сняли на видео

В поселке Рощино Челябинской области загорелась кровля птичника площадью 7 000 квадратных метров. На улицу самостоятельно вышли пять человек. Об этом сообщили МЧС России.

В Челябинской области горит птицефабрика, пожар локализован. Видео © Telegram / Челябинск с огоньком

«Пожар локализован. На месте организован штаб пожаротушения, создано три боевых участка», говорится в сообщении МЧС региона.

На тушении работало 46 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России. Соседним зданиям угрозы нет, пожар локализован, продолжаются работы по полному его ликвидированию.

Ранее в Лутугинском районе ЛНР произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли шесть человек, включая двух мальчиков 10 и 11 лет. На месте работали семь специалистов и две единицы техники МЧС России. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

