Огромный пожар на челябинской птицефабрике сняли на видео

В поселке Рощино Челябинской области загорелась кровля птичника площадью 7 000 квадратных метров. На улицу самостоятельно вышли пять человек. Об этом сообщили МЧС России.

На тушении работало 46 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России. Соседним зданиям угрозы нет, пожар локализован, продолжаются работы по полному его ликвидированию.

Ранее в Лутугинском районе ЛНР произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли шесть человек, включая двух мальчиков 10 и 11 лет. На месте работали семь специалистов и две единицы техники МЧС России. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.