12 октября, 23:04

Въезд в ЕС станет сложнее: В Шенгенской зоне запустили новую систему контроля границ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander

Евросоюз вводит новую систему регистрации при въезде на территорию стран-участниц для лиц, не имеющих гражданства ЕС. Как передаёт агентство Reuters, система предусматривает электронную регистрацию, включающую сканирование паспорта, снятие отпечатков пальцев и фотографирование. Нововведение вступит в силу в течение шести месяцев.

В заявлении ЕС говорится, что данная мера направлена на выявление лиц, превысивших срок пребывания в стране, борьбу с мошенничеством с использованием личных данных и предотвращение нелегальной миграции.

«Каждый третий гражданин страны, прибывающий на внешнюю границу ЕС, будет проходить проверку личности, досмотр и регистрацию в базах данных ЕС», — отметил комиссар Евросоюза по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

В МИД РФ предупредили о новых правилах въезда в Испанию

Ранее Италия запретила россиянам с шенгенской визой посещать семь стран Европы. Российские туристы, получившие шенгенскую визу в Италии, обнаружили в документе отметку, ограничивающую въезд в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. Путешественники сообщают о проверках виз в поездах и автоматическом отклонении российских туристов от рейсов в запрещённые страны ЕС в аэропортах. В визовых центрах заявляют, что впервые сталкиваются с подобными ограничениями.

