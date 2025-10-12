Валдайский форум
12 октября, 17:53

В МИД РФ предупредили о новых правилах въезда в Испанию

Обложка © freepik / wirestock

Испания и другие страны Шенгенской зоны ужесточили правила въезда и выезда. Теперь иностранные пограничники будут делать фото россиян и брать у приезжих отпечатки пальцев. Об этом рассказали в пресс-службе МИД РФ.

«Вниманию граждан России, направляющихся в Испанию: с сегодняшнего дня вступает в силу новая биометрическая система пересечения внешних границ ЕС — EES (Entry/Exit System). Индивидуальные данные (фотография и отпечатки пальцев) будут в обязательном порядке собираться у граждан третьих стран, включая РФ, при въезде и выезде через внешние границы Шенгенской зоны», — сказано в тексте.

В Испании систему запустят первоначально в аэропорту Мадрида (Барахас), затем внедрят в других городах и на всех видах транспорта. Предполагается, что нововведение начнёт функционировать в полной мере к 10 апреля 2026 года. При этом штампы в паспортах будут заменены электронными записями в базе данных.

Ранее сообщалось, что Россия намерена отменить визы с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией уже в ближайшее время, что укрепит деловые и туристические контакты между странами.

Татьяна Миссуми
