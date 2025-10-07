Валдайский форум
7 октября, 12:21

Ещё две страны введут безвизовый режим для россиян вслед за Китаем

Обложка © freepik / wirestock

Россия намерена отменить визы с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией уже в ближайшее время, что укрепит деловые и туристические контакты между странами. Об этом сообщается в материалах к стратегической сессии по развитию туризма в РФ.

«Планы и целевые показатели на будущее. <…> Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время», — указано в тексте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение Китая об отмене визового режима для российских граждан стало неожиданным и высоко ценимым жестом дружбы. Безвиз для россиян для поездок в Поднебесную начал действовать с 15 сентября, но пока на год в тестовом режиме.

Татьяна Миссуми
