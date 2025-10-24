Сектор Газа
24 октября, 08:44

Финляндия боится катастрофического ответа России на удар дальнобойными ракетами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Если Украина нанесёт удар по РФ западными дальнобойными ракетами, то последствия от ответа России могут быть непоправимы. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в соцсети X.

По его словам, европейские лидеры не ведают, с чем им придётся столкнуться в том случае, если западная дальнобойная ракета упадёт где-то на территории РФ.

«Почему европейские лидеры стали настолько глупы, что желают нанести удар по ядерной державе с помощью дальнобойных ракет? Реакция России может быть беспрецедентной, сокрушительной, если не катастрофической», — считает он.

Но есть в Финляндии и другие настроения. Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо попросил США скорее передать Киеву ракеты Tomahawk для ударов вглубь РФ. По его словам, это будет считаться «самообороной». При этом президент Штатов Дональд Трамп говорит, что американские военные не будут никого обучать работать с таким вооружением.

