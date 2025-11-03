Мальдивы стали новым очагом лихорадки денге для российских туристов

В последнее время среди российских туристов, возвращающихся с Мальдивских островов, участились случаи заболевания смертельно опасной лихорадкой денге. Как сообщают пострадавшие в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ, наибольшему риску заражения подвергаются отдыхающие на островах Укулас и Тинаду, где наблюдается особенно большое количество комаров — переносчиков этого опасного заболевания.

Наибольшему риску заражения подвергаются отдыхающие на островах Укулас и Тинаду. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам одной из заболевших туристок, в российской инфекционной больнице ей сообщили о заметном изменении эпидемиологической картины: если ранее большинство случаев денге регистрировалось у вернувшихся из Таиланда, то сейчас практически все пациенты заразились на Мальдивах.

Последствия заболевания лихорадкой. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Реальная опасность заболевания подтверждается историей Николая (имя изменено), который отдыхал с семьёй на Мальдивах в середине октября. Непосредственно перед вылетом домой у мужчины проявились тревожные симптомы: сильная головная боль, высокая температура, ломота в мышцах, общая слабость и тошнота. На пятый день болезни по всему телу распространилась интенсивная сыпь, не сопровождавшаяся зудом. Диагноз «лихорадка денге» подтвердился после лабораторных анализов, проведённых уже в родном городе пациента.

Ещё более тяжёлый случай произошёл с Марией (имя изменено), у которой симптомы опасного заболевания проявились сразу после возвращения в Москву. У девушки зафиксировали температуру до 40 градусов, сопровождавшуюся рвотой, ознобом и сильной головной болью. После госпитализации с диагнозом «денге» у пациентки развились серьёзные осложнения на селезёнку и поджелудочную железу, потребовавшие лечения в реанимационном отделении.

Опытные российские туристы, регулярно посещающие Мальдивы, отмечают значительный рост случаев заболевания денге на архипелаге. В связи с этим отдыхающие вынуждены принимать усиленные меры защиты от комариных укусов, чтобы минимизировать риск заражения смертельно опасной лихорадкой.

Ранее сообщалось, что по возвращении из отпуска на Шри-Ланке 28-летний житель Подмосковья Евгений был доставлен в больницу с симптомами, указывающими на лихорадку денге. Предполагается, что заражение произошло после укуса комара во время пребывания на острове. По прибытии в Москву у мужчины развились сильный озноб, головная боль, ломота в суставах и высокая температура до 40 градусов. Его экстренно поместили в инфекционное отделение, где после проведения инфузионной терапии состояние пациента стабилизировалось.