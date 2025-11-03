Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 10:38

«Моя заветная любовь»: Дженнифер Энистон впервые представила публике своего возлюбленного-гипнолога

Дженнифер Энистон впервые представила публике своего возлюбленного-гипнолога

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jenniferaniston

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jenniferaniston

Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассекретила роман с 50-летним гипнологом Джимом Кёртисом, известным как «гуру любви». Поводом стало трогательное поздравление в соцсетях в честь его юбилея.

«С днём рождения, моя заветная любовь. Это бесценно», — написала Энистон под совместным снимком.

На опубликованном актрисой чёрно-белом кадре она нежно обнимает Кёртиса. Поклонники отметили, что Энистон давно не выглядела такой расслабленной и светящейся. В комментариях звезда получила множество поздравлений и пожеланий счастья. Сам Джим ответил на публикацию лаконичным эмодзи поцелуя, подтвердив взаимные чувства.

«Никто не знал мою историю»: Энистон впервые рассказала о попытках забеременеть
«Никто не знал мою историю»: Энистон впервые рассказала о попытках забеременеть

Ранее Дженнифер Энистон впервые открыто рассказала о многолетней борьбе с бесплодием. 56-летняя актриса призналась, что на протяжении двух десятилетий пыталась создать семью, но столкнулась с серьёзными медицинскими трудностями. Энистон отметила, что болезненно переживала слухи о своём «эгоизме» и якобы сознательном отказе от материнства, подчеркнув, что причины её бездетности связаны исключительно со здоровьем.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дженнифер Энистон
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar