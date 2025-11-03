«Моя заветная любовь»: Дженнифер Энистон впервые представила публике своего возлюбленного-гипнолога

Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассекретила роман с 50-летним гипнологом Джимом Кёртисом, известным как «гуру любви». Поводом стало трогательное поздравление в соцсетях в честь его юбилея.

«С днём рождения, моя заветная любовь. Это бесценно», — написала Энистон под совместным снимком.

На опубликованном актрисой чёрно-белом кадре она нежно обнимает Кёртиса. Поклонники отметили, что Энистон давно не выглядела такой расслабленной и светящейся. В комментариях звезда получила множество поздравлений и пожеланий счастья. Сам Джим ответил на публикацию лаконичным эмодзи поцелуя, подтвердив взаимные чувства.

Ранее Дженнифер Энистон впервые открыто рассказала о многолетней борьбе с бесплодием. 56-летняя актриса призналась, что на протяжении двух десятилетий пыталась создать семью, но столкнулась с серьёзными медицинскими трудностями. Энистон отметила, что болезненно переживала слухи о своём «эгоизме» и якобы сознательном отказе от материнства, подчеркнув, что причины её бездетности связаны исключительно со здоровьем.