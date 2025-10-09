«Никто не знал мою историю»: Энистон впервые рассказала о попытках забеременеть

Американская актриса Дженнифер Энистон впервые подробно рассказала о многолетней борьбе с бесплодием, объяснив причину отсутствия детей в своей жизни. В интервью изданию Harper’s Bazaar 56-летняя звезда раскрыла детали личной истории, которую скрывала более двух десятилетий.

«Никто из этих людей не знал мою историю и то, через что я прошла за последние 20 лет, пытаясь создать семью. Потому что я не рассказываю о своих медицинских проблемах. Это никого не касается. Но наступает момент, когда вы не можете не среагировать на слухи, что у меня не будет ребёнка, не будет семьи, потому что я эгоистка и трудоголик», — отметила Энистон.

Актриса призналась, что болезненно воспринимает распространённые в медиапространстве предположения о её якобы сознательном отказе от материнства. По словам Энистон, она десятилетиями пыталась забеременеть, используя все доступные методы — от экстракорпорального оплодотворения до нетрадиционной медицины, но проблемы с фертильностью оказались непреодолимыми.

Особенно трудным периодом стали годы брака с Брэдом Питтом, во время которого актриса пережила два выкидыша. Энистон подчеркнула, что, несмотря на боль от публичных обвинений в эгоизме, она предпочитает не оправдываться, поскольку её близкие знают истинное положение вещей.

Напомним, что имя Дженнифер Энистон неразрывно связано с ролью Рэйчел Грин в «Друзьях», принёсшей ей признание и награды. Её личная жизнь всегда привлекала внимание: брак с Брэдом Питтом, продлившийся пять лет, а затем ещё один брак с Джастином Теру. Сейчас актриса, по слухам, встречается с Джимом Кёртисом. Однако недавние спекуляции в СМИ связывают её имя с Бараком Обамой, после публикации предполагаемой переписки, в которой Энистон признаётся в романе с бывшим президентом.