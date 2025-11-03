РСТ: Упрощение заселения в отели поднимет спрос на внутренний туризм

В России упростили правила заселения в гостиницы и оформления временной регистрации — туристы смогут регистрироваться в отеле с помощью загранпаспорта или водительских прав. Как рассказала соруководитель комитета по гостиничной деятельности РСТ Виктория Шамликашвили нововведение облегчит процедуру регистрации для граждан, путешествующих внутри страны с зарубежным документом или на автомобиое.

Эксперт в разговоре с 360.ru отметила, что благодаря новым правилам заселение в отели станет проще и быстрее. Шамликашвили считает, что упрощение процедуры привлечёт больше россиян к внутренним путешествиям, стимулируя развитие туризма и позитивно влияя на экономику регионов.

«Повышение удобства и снижение бюрократии привлекут большее число россиян к внутренним путешествиям, стимулируя развитие внутреннего туризма и позитивно влияя на экономику регионов», — добавила она.

Напомним, правительство РФ разрешило заселение в гостиницы по загранпаспорту, а с 1 января 2026 года — по водительскому удостоверению. Это нововведение упростит процесс заселения для гостей. Для гостиниц также введён чёткий алгоритм действий при технических сбоях, минимизирующий правовые риски и исключающий спорные ситуации при приёме постояльцев.