В российских отелях разрешили заселение по загранпаспорту и правам

Правительство РФ утвердило постановление, разрешающее заселение в гостиницы по загранпаспорту, а с 1 января 2026 года — по водительскому удостоверению. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В правительстве отмечают, что нововведение сделает процесс заселения проще и удобнее для гостей. Для гостиниц также введён чёткий алгоритм действий при технических сбоях, что минимизирует правовые риски для бизнеса и исключает спорные ситуации при приёме постояльцев.

«Техническую основу для приёма водительских удостоверений обеспечит МВД. Информационные системы министерства будут в режиме реального времени проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции», — рассказали в пресс-бюро.

Ранее сообщалось, что в России планируется разработка и внедрение единых стандартов обслуживания для отелей, ориентированных на путешественников, прибывающих по делам. Инициатором этого проекта выступает группа компаний «Аэроклуб». Впервые на рынке делового туризма, объём которого оценивается более чем в триллион рублей, будет создана система оценки, которая будет учитывать специфические потребности бизнес-аудитории.