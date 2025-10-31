В России создадут единые стандарты сервиса в отелях для деловых путешественников

В России появятся унифицированные стандарты гостеприимства для отелей, ориентированных на деловых туристов. Как сообщили в группе компаний «Аэроклуб», инициаторе проекта, на рынке делового туризма, объем которого превышает 1 трлн рублей, впервые появится система оценки, отражающая реальные потребности бизнес-аудитории.

Будущий стандарт будет включать пять ключевых разделов: удобство расположения, качество рабочей инфраструктуры, скорость и уровень обслуживания, питание и общий комфорт. По замыслу разработчиков, он станет гибким инструментом, применимым для отелей разных категорий и форматов.

«Категоризация по звёздности не отражает специфику делового размещения. Новый стандарт позволит выделить отдельную категорию — “бизнес-отели” — с чёткими критериями оценки», — пояснили в «Аэроклубе».

Управляющий директор компании Юлия Липатова рассказала, что проект включает два направления: рейтинг «Лучшие отели для делового туризма» — по отзывам самих путешественников, и экспертную премию «Лучшие отели для деловых путешественников».

«Первый рейтинг по оценкам гостей мы опубликуем уже в декабре 2025 года, а результаты экспертной оценки будут представлены в феврале 2026-го на торжественной церемонии», — уточнила она.

Инициатива реализуется при поддержке Фонда «Росконгресс» и ключевых отраслевых структур: комитетов по туризму Москвы и Санкт-Петербурга, правительства Нижегородской области, Российского союза туриндустрии, Союза агентств делового туризма, Ассоциации менеджеров и Национального конгресс-бюро.

Председатель Союза агентств делового туризма Дмитрий Горин отметил, что сегмент делового туризма остаётся одним из наиболее динамично развивающихся.

«Каждый четвёртый турист в России — деловой путешественник. Из 90 млн поездок 23 млн приходится именно на этот сегмент. К 2030 году планируется достичь показателя в 140 млн поездок, из которых 35 млн составят деловые туристы. Однако до сих пор в этой сфере не было единых стандартов качества обслуживания», — подчеркнул Горин.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов также поддержал инициативу, отметив, что появление единых критериев устранит разночтения в понимании потребностей бизнес-аудитории и станет важным шагом в развитии отрасли гостеприимства.