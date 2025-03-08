«Уже как дома»: Управляющая гостиницей стала санитаркой на СВО и получила две награды

Младший сержант Елена Гранкова уже полтора года принимает участие в специальной военной операции. За это время она заняла должность заместителя командира роты по военно-политическим вопросам и была награждена двумя наградами.

«Это был 2023 год. 14 июля. Я приняла решение, что подпишу контракт с Министерством обороны. До этого я была управляющей пятизвёздочной гостиницей в Санкт-Петербурге. Когда началась СВО, я понимала, что страна находится в сложной ситуации», — рассказала Елена в беседе с RT.

Первые месяцы службы были для Елены чрезвычайно трудными, но, по её словам, человек способен адаптироваться ко всему — как к страху, так и к постоянным обстрелам. В настоящее время она воспринимает свою работу как дом. До начала службы в зоне СВО россиянка провела 11 лет в милиции, и ей казалось, что фронт уже не сможет её удивить.

Елена вспомнила случай, когда в их пункт эвакуации привезли раненого солдата. Вместе с ним привезли пакет и попросили срочно вызвать хирурга. Позже выяснилось, что в пакете находилась оторванная рука, и этот эпизод сильно запечатлелся в её памяти. Однако самыми сложными оказались события осени 2023 года, когда Елену направили на усиление в первичный пункт эвакуации ближе к передовой. В течение дня ей приходилось принимать до 140 раненых бойцов. В дальнейшем её работа заключалась в организации эвакуации пострадавших с линии боевого соприкосновения.

С течением времени руководство заметило Елену. Её статус офицера запаса МВД сыграл решающую роль, и ей предложили занять должность заместителя по социально-воспитательной работе. В настоящее время её ежедневные задачи связаны с решением социальных вопросов солдат, находящихся на передовой. Подводя итог своей истории, россиянка отметила, что боевые действия изменили её как личность. Она стала иначе воспринимать жизнь и научилась обходиться без тех удобств, которые ранее казались для неё необходимыми: без кофе, автомобиля и музыки. Теперь для неё важны совершенно другие вещи.