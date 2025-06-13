Важны детали: Life.ru узнал, как выбрать тот самый отель и не испортить себе отдых

При выборе гостиницы путешественники нередко ориентируются на среднюю оценку в агрегаторах. Однако в данном случае поиск отзывов стоит углубить и учесть личные приоритеты и цели поездки. Об этом в беседе с Life.ru заявил коммерческий директор компании VIZANT GROUP, управляющей курортом LES Art Resort Денис Логачёв.

Высокий рейтинг гостиницы вовсе не гарантирует качественный отдых. Даже самый престижный отель может разочаровать гостя. Поэтому грамотный разбор оценок позволит заранее составить верное впечатление и предотвратить возможные неприятности. Денис Логачёв Коммерческий директор компании VIZANT — управляющей компании LES Art Resort

Сначала — цель поездки. Не стоит обращать внимание на все отзывы. Если вы путешествуете с ребёнком, ищите упоминания о наличии детских комнат, питания и анимации. Молодёжной компании важнее другие аспекты: вечерние мероприятия, бар, удалённость от пляжа. Отзывы, подходящие под конкретные запросы, дают более точную информацию, чем общее мнение.

Не воспринимайте всё буквально. Идеальных гостиниц не существует, и субъективный дискомфорт одного гостя может оказаться несущественным для другого. Стоит обращать внимание на авторов с похожими интересами и составом группы.

Отделяйте эмоции от фактов. Комментарии без конкретики, перегруженные восклицаниями и жалобами, малоинформативны. Ценность представляют развёрнутые обзоры с фотографиями и подробностями — они позволяют составить объективное представление, подчеркнул Логачёв.

Изучайте реакцию администрации. Вежливый и конкретный ответ на критику, попытка разобраться в ситуации и устранить проблему — признак внимательного отношения к гостям. Напротив, шаблонные ответы или молчание могут говорить о формальном подходе к сервису.

«Формальные ответы или полное игнорирование критики могут сказать о безразличии к мнению гостя. При этом о высоких стандартах обслуживания говорят оперативная реакция и погружение в суть проблемы, которую стремятся решить, а не просто принести свои извинения», — говорит эксперт.

Проверяйте дату публикации отзывов. Обновлённый номерной фонд, смена команды или другие изменения могут полностью изменить впечатление от отеля. Свежие комментарии особенно важны в период высокого сезона, когда нагрузка на персонал возрастает.

Ищите повторяющиеся замечания. Логачёв отметил, что один негативный отклик ещё не повод для отказа от бронирования. Но если жалобы на одно и то же звучат от разных туристов, это уже тенденция, которую нельзя игнорировать.

«Только положительные или только отрицательные отзывы следует тщательно проверить, так как они могут быть искусственно созданным образом. Такие оценки стоит сверить с информацией на других источниках», — подчеркнул эксперт.

Логачёв уверен, что каждый человек самостоятельно определяет комфорт в зависимости от своих вкусов и предпочтений. Поэтому только внимательный отбор отзывов с учётом собственных критериев позволяет сделать обоснованный выбор гостиницы.