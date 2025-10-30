Россия и США
30 октября, 17:49

Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт

Эррол Маск. Обложка © Life.ru

Эррол Маск, отец известного американского предпринимателя Илона Маска, выразил заинтересованность в получении российского гражданства. Соответствующее заявление он сделал в интервью корреспонденту ТАСС.

«Конечно, почему бы и нет. Хороший вопрос. Я удивлен, не ожидал такого вопроса. Да. Почему нет? Это было бы большой честью для меня», — сказал Эррол Маск.

«Им нечем гордиться»: Отец Илона Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном
Ранее отец Илона Маска Эррол Маск заявил о значительном технологическом прогрессе России. Предприниматель также подверг критике зарубежные медиа, указав на распространение искаженной информации о стране, он отметил, что Мир должен знать правду о России, потому что про неё рассказывают много лжи».

