Китайские НПЗ сокращают закупки российской нефти на фоне западных санкций

Российские поставщики столкнулись с трудностями на китайском рынке, вызванными западными ограничениями. Агентство Bloomberg сообщило, что китайские нефтеперерабатывающие заводы начинают снижать объёмы импорта российской нефти вследствие введённых американцами мер давления на отечественный энергетический сектор.

«Китайские нефтеперерабатывающие компании, включая государственных гигантов и более мелкие частные НПЗ, избегают российских поставок после того, как США и другие страны внесли в черный список крупнейших производителей Москвы и некоторых её клиентов», — указано в статье.

Государственные гиганты вроде Sinopec и PetroChina, занимающие лидирующее положение на внутреннем рынке КНР, отказываются от части контрактов на поставку сырой нефти из России. Причина отказа кроется в недавних санкциях, введенных Вашингтоном против крупных российских компаний «Роснефть» и «Лукойл». Государственные предприятия боятся попасть под вторичные санкции Запада, аналогичные тем, что применялись ранее к другим участникам рынка.

Напомним, что 22 октября Минфин США включил «Роснефть», «Лукойл» и 34 их дочерние структуры в новый санкционный пакет, который полностью вступит в силу 21 ноября. Вашингтон заявляет, что ограничения направлены на усиление давления на Москву в связи с конфликтом на Украине.