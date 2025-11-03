В Суджанском районе Курской области обнаружены тела более 200 украинских военнослужащих. Об этом сообщил РИА «Новости» старший лейтенант Дмитрий Дубов, старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра Министерства обороны РФ.

«При проведении поисковых работ регулярно обнаруживаются тела украинских военнослужащих. Их количество является значительным — в общей сложности были найдены останки более 200 военнослужащих Вооружённых сил Украины», — пояснил представитель военного ведомства.

Он также проинформировал о дальнейшей процедуре обращения с обнаруженными останками. После проведения необходимых процедур на месте обнаружения тела эвакуируются с последующей транспортировкой в Донецк, где они поступают в специальный обменный фонд для последующей передачи украинской стороне.

Стоит отметить, что специализированные группы Главного координационного центра по розыску без вести пропавших и поиску погибших были сформированы в июле текущего года и приступили к активной работе в Курской области более двух месяцев назад.

Тем временем Киев стал ареной для протеста, где близкие погибших украинских военных требовали возвращения тел своих родных. Родители и жёны солдат из разных частей вышли на улицы, отчаявшись получить ответы о пропавших без вести и настаивая на эвакуации павших с поля боя. Участники акции не скрывали своего гнева и боли из-за полного отсутствия сведений о судьбе своих близких.