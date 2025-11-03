В Совфеде призвали разработать детский режим SIM-карт для защиты от мошенников

О необходимости разработки специального режима сим-карт для детской аудитории заявил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин. По его словам, существующие меры защиты недостаточны для полного предотвращения угроз, исходящих от мошенников.

«Чтобы защитить детей от мошенников и киберрисков, необходимо идти дальше технических фильтров. Можно создать режим сим-карты», — цитирует Шейкина ТАСС.

Сегодня многие родители сталкиваются с ситуацией, когда дети становятся жертвами онлайн-мошенников и теряют деньги, доверяя незнакомым людям. Для решения проблемы предлагается ввести особый детский режим, при котором мобильный телефон сможет взаимодействовать исключительно с заранее одобренными родителями номерами телефонов и ресурсами.

Ранее Life.ru сообщал, что российским гражданам необходимо до 1 ноября сократить количество используемых SIM-карт до 20 штук. Данное нововведение призвано противодействовать нелегальному обороту SIM-карт и телефонному мошенничеству.