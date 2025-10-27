Россия и США
27 октября, 14:36

Минцифры напомнило россиянам о сокращении лимита на сим-карты с 1 ноября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suphaksorn Thongwongboot

Российским гражданам необходимо до 1 ноября сократить количество используемых SIM-карт до 20 штук. Ограничение действует для всех типов номеров – личных и корпоративных, напомнило министерство в своем телеграм-канале.

«До 1 ноября сократите количество своих сим-карт до 20. По закону на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. От лишних нужно отказаться до 1 ноября 2025 года. Речь идёт как о личных сим-картах, так и о корпоративных», — сказали в Минцифры.

В случае невыполнения гражданином требования о расторжении избыточных договоров, операторы связи обязаны прекратить предоставление услуг по всем номерам, оформленным на данного абонента. Данное нововведение призвано противодействовать нелегальному обороту SIM-карт и телефонному мошенничеству. Министерство также указало, что злоумышленники зачастую регистрируют номера на подставных лиц или граждан, не осведомлённых о данном факте.

Узнать о количестве зарегистрированных на гражданина сим-карт можно через сервис «Сим-карты» на «Госуслугах», обратившись в службу поддержки, в личный кабинет мобильного оператора или посетив его офис. Чтобы расторгнуть неиспользуемые договоры на связь, следует связаться с оператором в салоне связи или подать заявление через раздел «Сим-карты» на «Госуслугах». Отключение может занять несколько дней.
А ранее в МВД назвали основные площадки у интернет-мошенников, а также подсчитали сумму ущерба. Так, по данным начальника отдела МВД Дениса Григорьева, 64% преступлений совершается через Telegram, ещё 30% — через WhatsApp.

