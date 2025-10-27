13 тысяч жертв и ущерб в 15 млрд: В МВД назвали основные площадки у интернет-мошенников

13 тысяч жертв и 15 миллиардов ущерба — таковы итоги лишь одного месяца работы онлайн-мошенников, сообщили представители МВД на круглом столе в Общественной палате России. Главные площадки, где преступники активно действуют, — Telegram и WhatsApp.

По данным начальника отдела МВД Дениса Григорьева, 64% преступлений совершается через Telegram, 30% — через WhatsApp. Только за февраль 2025 года мошенники использовали Telegram-ботов для атак на 13 тысяч россиян, а общий ущерб превысил 15 миллиардов рублей.

«Эти площадки продают накопленные базы данных иностранным организациям за крупные суммы», — отметил он.

Председатель комиссии ОП РФ по СМИ и массовым коммуникациям Рифат Сабитов подчеркнул, что злоумышленники всё чаще втягивают подростков в противоправные действия: обещают «лёгкий заработок» за 25–100 тысяч рублей, а на деле подталкивают к поджогам на железных дорогах.

Депутат Госдумы Артём Кирьянов сообщил о системных мерах противодействия киберпреступности в России. Он отметил, что уже приняты законы, регулирующие оборот «серых» SIM-карт и борющиеся с телефонным мошенничеством. По словам парламентария, теперь решена проблема звонков от имени правоохранительных органов и Центробанка.

Директор по цифровой гигиене «Ростелекома» Марина Копрусова отметила, что введение системы «Антифрод» снизило количество фишинговых звонков в три раза. Также операторы используют чат-ботов, которые ведут «псевдоразговоры» с мошенниками — в прошлом году таких диалогов накопилось более 300 тысяч часов.

Эксперты также обсудили проблему передачи персональных данных третьим лицам. Екатерина Ефимова из Главного радиочастотного центра предложила ввести отраслевые стандарты обработки данных, чтобы ограничить доступ операторов и усилить ответственность за утечку информации.

IT-специалист Илья Костунов призвал россиян активнее переходить на отечественные сервисы, объясняя это тем, что в случае непредвиденных ситуаций российские власти смогут защитить своих граждан, а зарубежные — нет. Он отметил, что в реестре российского ПО уже есть десятки альтернатив, включая мессенджеры «РОСЧАТ» и MAX, которые не хуже зарубежных.

Участники встречи сошлись во мнении: борьба с онлайн-мошенничеством должна идти не только законами, но и просвещением населения. Ведь пока люди не научатся защищать свои данные, у злоумышленников будут шансы.

Ранее Life.ru предупреждал о другой массовой схеме обмана с «доставкой цветов», где под видом курьера мошенники выуживают паспортные данные и коды подтверждения. При этом злоумышленники используют многоступенчатые сценарии, чтобы выглядеть максимально правдоподобно.