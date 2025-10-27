В ноябре россиян ждут перерасчёт пенсий, новые правила наследования и лимит на SIM-карты

С ноября в России вступит в силу ряд изменений. Так, социальный фонд России проведёт плановый перерасчёт пенсий для определённых категорий получателей. Все изменения произойдут автоматически, без заявлений.

Основное повышение коснется граждан, достигших 80-летнего возраста. Им фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена — с 8907,7 до 17815,4 рубля. Помимо этого, для нуждающихся в уходе сохранится надбавка в размере 1314 рублей, пишет RG.ru.

Налоговая запускает новый порядок взыскания долгов

Также с 1 ноября для физических лиц, не являющихся ИП, вводится новый регламент по урегулированию налоговой задолженности. Процедура взыскания будет зависеть от того, согласен ли гражданин с суммой долга.

Как пояснили в ФНС, при отсутствии разногласий деньги будут списываться со счетов во внесудебном порядке. Если же сумма долга оспаривается, взыскание будет происходить через суд. К спорным долгам относятся суммы, по которым налогоплательщик подал жалобу или заявление о пересчете. До окончания спора эти средства не будут списаны с единого налогового счета.

Брокеров обяжут предупреждать клиентов о рисках

С 5 ноября брокеры должны будут привести свою работу в соответствие с новым базовым стандартом защиты прав клиентов.

Согласно новым правилам, брокеры обязаны заранее информировать клиентов о всех потенциальных рисках сделок. Им будет запрещено навязывать дополнительные финансовые инструменты, если клиент недостаточно осведомлен. Также стандарт ужесточает требования к срокам и качеству обработки жалоб от клиентов.

Важное нововведение для наследников вступает в силу 24 ноября. С этого дня нотариусы получат право проверять наличие долгов у умершего в Бюро кредитных историй.

Более того, нотариусы будут обязаны сообщать потенциальным наследникам о выявленных долгах. Сделать это можно письмом, по электронной почте или при личной встрече. Эта мера призвана снизить бюрократическую нагрузку и помочь наследникам принять взвешенное решение — вступать в наследство или отказаться от него, зная обо всех обязательствах.

В России вводится лимит в 20 SIM-карт на человека

С 1 ноября в России заработает ограничение на количество SIM-карт, которые можно оформить на одного человека. Максимальный лимит составит 20 номеров. Операторам связи запретят обслуживать номера, если данные владельца не подтверждены или превышено установленное количество.

Оборот метанола поставят под строгий контроль

С 1 ноября торговать метанолом и жидкостями, его содержащими, смогут только компании и ИП, внесенные в специальный государственный реестр. Для всех остальных такая деятельность будет запрещена.

Закон также предписывает обязательную денатурацию (придание непригодного для употребления вида) метанола, за исключением отдельных случаев. Это требование заработает после того, как правительство утвердит соответствующий регламент. Напомним, метанол является смертельно опасным ядом, который неотличим по вкусу, запаху и цвету от обычного этанола, что неоднократно приводило к массовым отравлениям.