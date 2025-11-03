Психолог объяснила, какие мужчины чаще всего изменяют жёнам

Чаще всего своим жёнам изменяют мужчины, которые плохо контролируют эмоции. Об этом рассказала семейный психолог Яна Катаева.

Специалист отметила, что повышенному риску неверности подвержены мужчины с сильным темпераментом, но слабым самоконтролем, действующие под влиянием импульса. При этом психолог подчеркнула, что даже при выраженном сексуальном влечении способность управлять эмоциями значительно повышает шансы сохранить верность.

«Независимо от обстоятельств решение об измене принимает сам человек, и именно он несёт за это полную ответственность», — приводит её слова РИАМО.

Среди основных причин неверности эксперт выделила неумение выстраивать глубокие отношения, желание избежать конфликтов в паре, а также усвоенную в детстве или профессиональной среде модель поведения. Отдельно психолог упомянула кризис среднего возраста, когда измена воспринимается как способ компенсировать упущенные возможности и начать жизнь заново.

Также распространённой проблемой является комплекс Мадонны-Блудницы, при котором мужчина разделяет женщин на «святых» супруг и «грешных» любовниц, неспособных объединиться в одном образе. Катаева подчеркнула, что решение этой проблемы возможно только при осознании мужчиной ситуации и обращении за профессиональной помощью.

