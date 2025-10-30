Королева русского шансона Любовь Успенская объяснила особенности работы творческих людей с эмоциями на профессиональной площадке. По её словам, глубокое погружение в роль и возникновение романтических чувств к коллегам во время совместных проектов не является изменой, а служит инструментом для достижения художественной достоверности.

Любовь Успенская откровенно рассказала об изменах в своей жизни. Видео © Пятый канал

Певица подчеркнула, что никогда не изменяла своим супругам, хотя во время съёмок в клипах «Пропадаю я» и «Карусель» испытывала влюблённость к народному артисту России Борису Щербакову. Она пояснила, что такое эмоциональное состояние было сознательным творческим процессом, необходимым для убедительной игры.

Артистка также рассказала, что зрители настолько поверили в их экранный образ, что упрекали её в «разрушении семьи» Щербакова. Со своей стороны, артист подтверждал, что тоже глубоко проникся ролью.

«Просто нужно было в него как-то влюбиться, чтобы это было похоже, и люди поверили. Так поверили, что мне кричали: «Зачем мужа отбила у жены». А Щербаков говорил: «Я тоже был влюблён», — цитирует Успенскую Пятый канал.

