Успенская ликвидировала ИП в России, которое открывала ещё гражданкой США

Исполнительница Любовь Успенская прекратила предпринимательскую деятельность в России и ликвидировала ИП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

ИП было зарегистрировано артисткой в 2021 году, ещё до получения российского паспорта. В учредительных документах того времени отсутствовало отчество, а в графе «Гражданство» было указано «Соединённые Штаты». В марте 2023 года, после получения российского гражданства, в уставные документы были внесены соответствующие изменения.

Среди заявленных видов деятельности ИП были указаны производство кинофильмов, издание музыкальных произведений и другие направления, обычно используемые артистами для ведения своей профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось о прекращении деятельности индивидуального предпринимательства музыканта Васи Обломова* (настоящее имя — Василий Гончаров*). Ростовское отделение Федеральной налоговой службы (ФНС) официально закрыло его бизнес, связанный со звукозаписью и изданием музыкальных произведений.

