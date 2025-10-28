ФНС ликвидировала ИП уехавшего в США музыканта Васи Обломова*

Федеральная налоговая служба прекратила деятельность индивидуального предпринимательства музыканта Васи Обломова* (настоящее имя — Василий Гончаров*). Информация о ликвидации ИП стала известна из публикации издания «Постньюс».

Ростовское отделение ФНС официально закрыло бизнес артиста, связанный с работой в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений. Сообщается, что соответствующее решение было принято после получения заявления от самого музыканта.

Василий Гончаров* является композитором и продюсером, основателем группы «Чебоза». Широкую известность артист получил после выхода песни «Еду в Магадан» в 2010 году. С марта 2022 года музыкант проживает в Соединённых Штатах Америки вместе со своей семьёй, покинув территорию России.

