19 сентября, 07:59

«Писать еле научилась»: Любовь Успенская была прогульщицей во время учёбы в школе

Певица Любовь Успенская призналась, что прогуливала школу

Любовь Успенская. Обложка © VK / Любовь Успенская

Королева русского шансона Любовь Успенская в школьные годы имела серьёзные проблемы с образованием. Она призналась журналистам, что прогуливала уроки. В то же время 71-летняя звезда заявила, мол прогульщики в итоге становились успешными людьми.

Любовь Успенская призналась, что прогуливала школу. Видео © Пятый канал

Коснулась певица и темы искусственного интеллекта. Успенская подчеркнула, что не боится развития ИИ, тексты ей пишут авторы, а кому нужно, тот пусть пользуется современными технологиями. Кроме того, собеседница Пятого канала отметила, что не следит за ростом цен на услуги ЖКХ.

«У меня для этого есть люди. Я ещё и считать должна? Я писать еле научилась», — сыронизировала Успенская.

«Обручилась со сценой»: Любовь Успенская сделала неожиданное заявление о своей смерти
А ранее коллега певицы по сцене Филипп Киркоров отказывается помогать наследникам с уроками. Он признался, что не понимает нынешний курс математики за 5 класс, хотя в своё время окончил школу с золотой медалью. Артист также подчеркнул, что Алла-Виктория и Мартин не ходят к репетитору. Зато у них есть возможность дополнительно после уроков заниматься с педагогами в школе.

