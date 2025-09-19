«Писать еле научилась»: Любовь Успенская была прогульщицей во время учёбы в школе
Певица Любовь Успенская призналась, что прогуливала школу
Любовь Успенская. Обложка © VK / Любовь Успенская
Королева русского шансона Любовь Успенская в школьные годы имела серьёзные проблемы с образованием. Она призналась журналистам, что прогуливала уроки. В то же время 71-летняя звезда заявила, мол прогульщики в итоге становились успешными людьми.
Любовь Успенская призналась, что прогуливала школу. Видео © Пятый канал
Коснулась певица и темы искусственного интеллекта. Успенская подчеркнула, что не боится развития ИИ, тексты ей пишут авторы, а кому нужно, тот пусть пользуется современными технологиями. Кроме того, собеседница Пятого канала отметила, что не следит за ростом цен на услуги ЖКХ.
«У меня для этого есть люди. Я ещё и считать должна? Я писать еле научилась», — сыронизировала Успенская.
А ранее коллега певицы по сцене Филипп Киркоров отказывается помогать наследникам с уроками. Он признался, что не понимает нынешний курс математики за 5 класс, хотя в своё время окончил школу с золотой медалью. Артист также подчеркнул, что Алла-Виктория и Мартин не ходят к репетитору. Зато у них есть возможность дополнительно после уроков заниматься с педагогами в школе.