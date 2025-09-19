«Писать еле научилась»: Любовь Успенская была прогульщицей во время учёбы в школе

Королева русского шансона Любовь Успенская в школьные годы имела серьёзные проблемы с образованием. Она призналась журналистам, что прогуливала уроки. В то же время 71-летняя звезда заявила, мол прогульщики в итоге становились успешными людьми.

Любовь Успенская призналась, что прогуливала школу. Видео © Пятый канал

Коснулась певица и темы искусственного интеллекта. Успенская подчеркнула, что не боится развития ИИ, тексты ей пишут авторы, а кому нужно, тот пусть пользуется современными технологиями. Кроме того, собеседница Пятого канала отметила, что не следит за ростом цен на услуги ЖКХ.

«У меня для этого есть люди. Я ещё и считать должна? Я писать еле научилась», — сыронизировала Успенская.