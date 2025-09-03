Мессенджер MAX
3 сентября, 08:35

«Обручилась со сценой»: Любовь Успенская сделала неожиданное заявление о своей смерти

Певица Любовь Успенская заявила о желании умереть на сцене

Любовь Успенская. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Певица Любовь Успенская заявила о желании умереть на сцене. Об этом она откровенно рассказала в интервью Пятому каналу на своем юбилейном концерте в зале «Москва».

Любов Успенская сделала важное заявление. Видео © 5-tv.ru

Артистка с 55-летней карьерой уверена, что музыка является её настоящим призванием. Она сравнила свои отношения со сценой с брачным союзом. Успенская подчеркнула, что сцена принадлежит ей по праву. Она выразила готовность провести на ней последние мгновения жизни.

«Считаю, что я обручилась со сценой. Она для меня как жених, как мой суженный. Сцена — это моё! И я хочу умереть на сцене!» — заявила звезда без тени сомнения.

Похожее желание и у телеведущего Леонида Якубовича. В его представлении идеальная смерть — на сцене или перед взлётом самолёта. Он подчеркнул, что у всего есть начало и конец, поэтому важно осознавать собственную смертность.

Александра Мышляева
