«Обручилась со сценой»: Любовь Успенская сделала неожиданное заявление о своей смерти

Певица Любовь Успенская заявила о желании умереть на сцене. Об этом она откровенно рассказала в интервью Пятому каналу на своем юбилейном концерте в зале «Москва».

Любов Успенская сделала важное заявление. Видео © 5-tv.ru

Артистка с 55-летней карьерой уверена, что музыка является её настоящим призванием. Она сравнила свои отношения со сценой с брачным союзом. Успенская подчеркнула, что сцена принадлежит ей по праву. Она выразила готовность провести на ней последние мгновения жизни.

«Считаю, что я обручилась со сценой. Она для меня как жених, как мой суженный. Сцена — это моё! И я хочу умереть на сцене!» — заявила звезда без тени сомнения.