«У всего есть начало и конец»: Леонид Якубович рассказал о смерти своей мечты
Телеведущий Якубович: Мечтаю умереть на сцене или перед вылетом самолёта
Леонид Якубович. Обложка © Wikipedia / mil.ru
Телеведущий Леонид Якубович рассказал о своём представлении идеальной смерти — на сцене или перед взлётом самолёта. Об этом он заявил в интервью радио «Комсомольская правда».
«Если б меня спросили, о чём я мечтаю, – умереть на сцене. Или перед вылетом. Просто мгновенно на взлётной полосе. Не я произнёс, «Лёгкой жизни я просил у Бога, лёгкой смерти надо бы просить», — приводит его слова kp.ru.
Якубович подчеркнул, что у всего есть начало и конец, поэтому важно осознавать собственную смертность. Он также вспомнил, как в своей адаптации пьесы Мольера вложил в монолог мысль о том, что главное — сколько времени дети будут посещать могилу отца, чтобы поговорить с ним.
Телеведущий признался, что в этом монологе были важные слова: суть не в том, как прожита жизнь, а в том, как долго близкие будут помнить усопшего. Всё остальное, по его мнению, не стоит серьёзного отношения.
Ранее стало известно, что Якубович заработал на своей бильярдной мануфактуре 2,6 миллиона рублей. Компания специализируется на изготовлении столов для бильярда и сопутствующих товаров. По информации из общедоступных источников, доход ведущего за предыдущий год достиг почти 3 млн рублей, однако чистая прибыль оказалась значительно меньше — лишь 136 тыс. рублей.