«У всего есть начало и конец»: Леонид Якубович рассказал о смерти своей мечты

Телеведущий Леонид Якубович рассказал о своём представлении идеальной смерти — на сцене или перед взлётом самолёта. Об этом он заявил в интервью радио «Комсомольская правда».

«Если б меня спросили, о чём я мечтаю, – умереть на сцене. Или перед вылетом. Просто мгновенно на взлётной полосе. Не я произнёс, «Лёгкой жизни я просил у Бога, лёгкой смерти надо бы просить», — приводит его слова kp.ru.

Якубович подчеркнул, что у всего есть начало и конец, поэтому важно осознавать собственную смертность. Он также вспомнил, как в своей адаптации пьесы Мольера вложил в монолог мысль о том, что главное — сколько времени дети будут посещать могилу отца, чтобы поговорить с ним.

Телеведущий признался, что в этом монологе были важные слова: суть не в том, как прожита жизнь, а в том, как долго близкие будут помнить усопшего. Всё остальное, по его мнению, не стоит серьёзного отношения.