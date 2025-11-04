Россия и США
4 ноября, 00:02

Французский корабль доставил на Ямайку 40 тонн гуманитарной помощи

Обложка © instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / france_in_jamaica

На Ямайку прибыл корабль ВМС Франции с 40 тоннами гуманитарных грузов для поддержки пострадавших в результате буйства урагана «Мелисса». Об этом сообщает в соцсетях французское посольство на Ямайке.

«Сегодня мы имели честь приветствовать прибытие в Кингстон французского судна, доставившего жизненно важную европейскую и международную гуманитарную помощь <...> Франция выражает признательность французским Вооружённым силам в Вест-Индии за оперативную координацию и доставку этой гуманитарной помощи в тесном сотрудничестве с Европейским союзом, Организацией Объединённых Наций и Французским Красным Крестом», — говорится в сообщении.

Груз включал оборудование для очистки и производства воды, энергетические установки, наборы для гигиены и экстренные ресурсы для наиболее уязвимых районов. В посольстве отметили, что действия направлены на оперативное восстановление инфраструктуры и оказание прямой помощи населению. На торжественной передаче присутствовала министр иностранных дел и внешней торговли Ямайки Камина Джонсон-Смит.

Напомним, свыше 30 человек погибли при прохождении самого мощного урагана 2025 года по странам Карибского бассейна. Больше всего жертв «Мелиссы» — на Гаити, также есть погибшие на Ямайке и в Доминиканской Республике. Стремительному усилению урагана способствовала рекордная жара в Атлантике, связанная с изменением климата: за сутки скорость ветра выросла до ураганных значений, достигая 298 км/ч.

