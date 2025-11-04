Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 02:01

В аэропортах Казани и Уфы ввели план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ночью 4 ноября в аэропортах Казани и Уфы ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов»,утончили в ведомстве.

Аэропорты Нижнего Новгорода и Самары закрыли на приём и выпуск самолётов
Аэропорты Нижнего Новгорода и Самары закрыли на приём и выпуск самолётов

Ранее около 12 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области. Местные жители рассказали, что громкие звуки начались примерно в 02:15 ночи. Всего было слышно от 9 до 12 взрывов в разных частях города. В небе видны всполохи света, а от громких звуков «дрожали окна в домах». Предварительно, российская ПВО уничтожала беспилотники на окраине Кстово.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Татарстан, Республика
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar