Около 12 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области
Обложка © Telegram / Минобороны России
Серия взрывов прозвучала над Кстово Нижегородской области. Жители сообщают об отражении атаки украинских дронов системой противовоздушной обороны, пишет SHOT.
Местные жители рассказали, что громкие звуки начались примерно в 02:15 ночи и продолжаются до сих пор. Всего было слышно от 9 до 12 взрывов в разных частях города. В небе видны всполохи света, а от громких звуков «дрожали окна в домах». Предварительно, российская ПВО уничтожает беспилотники на окраине Кстово.
Ранее более 10 взрывов прогремело в Воронежской области. В регионе силы противовоздушной обороны уничтожили не менее семи беспилотников Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, пострадавших нет, однако на юге региона выбиты стёкла в четырёх квартирах многоквартирного дома, а также повреждены два гаража и автомобили.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.