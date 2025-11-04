Около 12 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области

Серия взрывов прозвучала над Кстово Нижегородской области. Жители сообщают об отражении атаки украинских дронов системой противовоздушной обороны, пишет SHOT.

Местные жители рассказали, что громкие звуки начались примерно в 02:15 ночи и продолжаются до сих пор. Всего было слышно от 9 до 12 взрывов в разных частях города. В небе видны всполохи света, а от громких звуков «дрожали окна в домах». Предварительно, российская ПВО уничтожает беспилотники на окраине Кстово.

Ранее более 10 взрывов прогремело в Воронежской области. В регионе силы противовоздушной обороны уничтожили не менее семи беспилотников Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, пострадавших нет, однако на юге региона выбиты стёкла в четырёх квартирах многоквартирного дома, а также повреждены два гаража и автомобили.