4 ноября, 00:03

Около 12 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Серия взрывов прозвучала над Кстово Нижегородской области. Жители сообщают об отражении атаки украинских дронов системой противовоздушной обороны, пишет SHOT.

Местные жители рассказали, что громкие звуки начались примерно в 02:15 ночи и продолжаются до сих пор. Всего было слышно от 9 до 12 взрывов в разных частях города. В небе видны всполохи света, а от громких звуков «дрожали окна в домах». Предварительно, российская ПВО уничтожает беспилотники на окраине Кстово.

Ранее более 10 взрывов прогремело в Воронежской области. В регионе силы противовоздушной обороны уничтожили не менее семи беспилотников Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, пострадавших нет, однако на юге региона выбиты стёкла в четырёх квартирах многоквартирного дома, а также повреждены два гаража и автомобили.

