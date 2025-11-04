Расчёты ПВО уничтожили 26 украинских дронов над регионами России за 3,5 часа

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за 3,5 часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«3 ноября текущего года с 20:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество дронов — 13 — сбили над Волгоградской областью, семь БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, по три — над Белгородской и Воронежской областями.

Ранее Вооружённые силы Украины ударили по подстанции в Рыльске. Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции. В ближайшее время энергетики приступят к ликвидации последствий удара. Губернатор региона Александр Хинштейн держит ситуацию на личном контроле.