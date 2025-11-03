Мирный житель ранен после атаки дрона ВСУ на автомобиль в Валуйском округе

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по Белгородской области. Вечером 3 ноября вражеские дроны атаковали сразу несколько районов региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали Белгородскую область. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

По его словам, в Валуйском округе FPV-дрон ударил по легковому автомобилю: водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь. Машина получила серьёзные повреждения.

В Шебекино один беспилотник пробил крышу жилого дома, другой взорвался на парковке предприятия — пострадали два грузовика и легковая машина. В сёлах Сурково, Берёзовка и Зозули взрывами дронов выбило окна, сорвало кровлю и повредило заборы. Ещё один удар пришёлся по посёлку Октябрьский, где беспилотник сдетонировал на территории частного участка.

По словам губернатора, последствия атак уточняются. Гладков отметил, что спасательные службы продолжают обходы и оценивают масштаб разрушений.

Ранее Life.ru писал, что украинские боевики нанесли удар по электроподстанции в Рыльске Курской области. В результате произошёл сбой в подаче электроэнергии, без света остались более 16 тысяч жителей Рыльского, Глушковского и Кореневского районов. В ближайшее время энергетики приступят к ликвидации последствий удара.