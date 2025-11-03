ВСУ ударили по подстанции в Рыльске, без света остались более 16 тысяч человек

Украинские боевики атаковали подстанцию в городе Рыльск Курской области. В результате произошёл сбой в подаче электроэнергии, без света остались более 16 тысяч жителей Рыльского, Глушковского и Кореневского районов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, в ближайшее время энергетики приступят к ликвидации последствий удара. Хинштейн подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Недавно глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о массированном ударе беспилотников ВСУ по энергетическому комплексу республики. Целями атаки стали электрические подстанции, расположенные на территориях четырёх муниципальных образований: Свердловского, Славяносербского, Перевальского муниципальных округов и Стахановского городского округа.