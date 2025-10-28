Россия и США
28 октября, 05:27

Электроснабжение потребителей на Сахалине полностью восстановлено

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens

Энергоснабжение на юге и в центральной части Сахалинской области было полностью налажено. Как сообщила пресс-служба «Сахалинэнерго», компания сумела устранить последствия «нештатной ситуации в энергосистеме острова», которая произошла сегодня утром.

«Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объёме», — сказано в сообщении.

На Сахалине энергетики стабилизовали работу высоковольтной сети

Напомним, в 07:40 по местному времени несколько районов и городов Сахалина остались без света. Очевидцы сообщали о яркой вспышке на ТЭЦ-1, предшествовавшей отключению. Как сообщил губернатор Сахалинской области, причиной нарушения электроснабжения является обрыв грозотроса на линии электропередачи, которая соединяет две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске. Повреждённый грозотрос упал на провода, что привело к автоматическому срабатыванию защитных алгоритмов.

Оксана Попова
