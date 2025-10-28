Названа причина нарушения электроснабжения на Сахалине

Южно-Сахалинская теплоэлектростанция в настоящее время готовится к включению в сеть и набору нагрузки. Об этом говорится в заявлении пресс-службы губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

«Южно-Сахалинская ТЭЦ готовится к включению в сеть и набору нагрузки. Часть жителей уже получила электроэнергию», — сказано в публикации.

Глава региона добавил, что причину сбоя удалось установить. Как оказалось, электроснабжение было нарушено из-за обрыва грозотроса на линии электропередачи, которая соединяет две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске: «Центральную» и «Южно-Сахалинскую». Повреждённый грозотрос упал на провода, что привело к автоматическому срабатыванию защитных алгоритмов. В настоящее время специалисты устраняют поломку.

Напомним, ранее несколько районов и городов Сахалина остались без электроснабжения. По словам местных жителей, около 7:40 утра по местному времени электроэнергия пропала в Южно-Сахалинске, Макарове, Поронайске, Углегорске, Холмске, Томари и Корсакове. Очевидцы сообщали о яркой вспышке в районе ТЭЦ-1, предшествовавшей отключению.