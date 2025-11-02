Россия и США
Регион
2 ноября, 08:17

Энергосистема ЛНР подверглась атаке беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tone kale

Ночью энергетический комплекс Луганской Народной Республики подвергся массированной атаке с применением вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Целями атаки стали электрические подстанции, расположенные на территориях четырёх муниципальных образований: Свердловского, Славяносербского, Перевальского муниципальных округов и Стахановского городского округа.

В результате оперативной работы энергетиков к началу дня удалось перевести на резервные линии часть абонентов и социально значимых объектов. Полное восстановление электроснабжения пока не достигнуто, в связи с чем на водонасосных станциях возможны нарушения подачи воды.

Леонид Пасечник отметил, что держит ситуацию на контроле. Известно, что ремонтные подразделения уже начали работы по устранению повреждений. Также в срочном порядке проведено заседание оперативного штаба, отвечающего за безопасность энергообеспечения территории.

Свыше 18 тысяч жителей ЛНР и ДНР пострадали из-за карательных операций ВСУ
Ранее стало известно, что после атаки БПЛА ВСУ незначительно поврежден объект энергетики в Нижегородской области. В результате происшествия никто не пострадал, а перебоев в энергоснабжении удалось избежать.

