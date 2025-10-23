Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 06:25

Объект энергетики незначительно повреждён в Нижегородской области после атаки БПЛА

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Один из объектов энергетики Нижегородской области получил незначительные повреждения в результате падения частей дрона. О последствиях отражения ночной атаки БПЛА доложил губернатор региона Глеб Никитин.

«Ночью на территории Нижегородской области была отражена атака БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, в результате падения обломков один объект энергетики получил незначительные повреждения. Перебоев в энергоснабжении не допущено», — рассказал чиновник в телеграм-канале.

Пожар произошёл на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА
Пожар произошёл на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА

Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 беспилотников Вооружённых сил Украины над регионами России. Наибольшее количество дронов — 56 — сбили над Белгородской областью. 22 беспилотных летательных аппарата самолётного типа ликвидировали над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью. 14 БПЛА уничтожили над Рязанской областью, 13 — над Ростовской областью, четыре — над территорией Республики Крым.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar