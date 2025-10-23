Объект энергетики незначительно повреждён в Нижегородской области после атаки БПЛА

Один из объектов энергетики Нижегородской области получил незначительные повреждения в результате падения частей дрона. О последствиях отражения ночной атаки БПЛА доложил губернатор региона Глеб Никитин.

«Ночью на территории Нижегородской области была отражена атака БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, в результате падения обломков один объект энергетики получил незначительные повреждения. Перебоев в энергоснабжении не допущено», — рассказал чиновник в телеграм-канале.

Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 беспилотников Вооружённых сил Украины над регионами России. Наибольшее количество дронов — 56 — сбили над Белгородской областью. 22 беспилотных летательных аппарата самолётного типа ликвидировали над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью. 14 БПЛА уничтожили над Рязанской областью, 13 — над Ростовской областью, четыре — над территорией Республики Крым.