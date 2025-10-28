В ЛНР и ДНР пострадали из-за действий украинских карателей свыше 18 тысяч мирных жителей в период с апреля 2014 года, из них более пяти тысяч человек были убиты. Такими данными поделилась официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Установлено, что в результате украинских карательных операций с апреля 2014 года в ЛНР и ДНР пострадало более 18 тысяч мирных жителей, из которых более пяти тысяч были убиты, остальным причинены серьёзные травмы и увечья», — сказала она.

Кроме того, по вине украинской стороны разрушено более 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, школы, детсады, предприятия, больницы. Как подчеркнули в СК, жители республик были лишены общечеловеческих прав, в том числе права на жизнь, защиту материнства, детства, семьи, чести и человеческого достоинства, образования, свободу совести и вероисповедания, достойный труд, охрану здоровья и медицинскую помощь.

Вынужденно покинули Донбасс из-за реальной угрозы жизни, а также в связи с созданием невыносимых для проживания условий более 2 миллионов жителей. Поэтому с 2014 года и до вхождения республик в состав России численность населения сократилась с 6,5 миллиона до 4,5 миллиона человек.

Ранее бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала в своём Telegram-канале персональный список украинских государственных деятелей, которые несут ответственность за трагедию украинского народа. Она отметила, что речь идёт о лицах, избежавших правосудия за преступления против государственности. Первым в этом перечне оказался бывший врио президента Украины Александр Турчинов.