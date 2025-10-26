В Европе услышали сигнал Путина Западу о контроле над ситуацией в Донбассе
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин на совещании с командующими группировками, участвующими в специальной военной операции послал сигнал Западу о контроле ситуации в Донбассе. Об этом сообщает агентство EFE.
«Он послал сигнал... о том, что он обладает преимуществом в Донбассе», — указано в материале.
Авторы статьи отметили, что Путин пришёл на встречу в военной униформе. Агентство назвало это «весьма символичным внешним видом, призванным проецировать уверенность на поле боя».
Напомним, на совещании президент РФ рассказал о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Он отметил, что ядерные силы России представляют собой одни из самых мощных в мире. Кроме того, Путин поручил определить класс оружия для ракеты «Буревестник».
