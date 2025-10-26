Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

26 октября, 20:54

В Европе услышали сигнал Путина Западу о контроле над ситуацией в Донбассе

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с командующими группировками, участвующими в специальной военной операции послал сигнал Западу о контроле ситуации в Донбассе. Об этом сообщает агентство EFE.

«Он послал сигнал... о том, что он обладает преимуществом в Донбассе»,указано в материале.

Авторы статьи отметили, что Путин пришёл на встречу в военной униформе. Агентство назвало это «весьма символичным внешним видом, призванным проецировать уверенность на поле боя».

Напомним, на совещании президент РФ рассказал о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Он отметил, что ядерные силы России представляют собой одни из самых мощных в мире. Кроме того, Путин поручил определить класс оружия для ракеты «Буревестник».

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
