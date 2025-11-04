Более 10 взрывов прогремело в Воронежской области, ПВО уничтожила 7 БПЛА ВСУ

В Воронежской области силы противовоздушной обороны уничтожили не менее семи беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Александр Гусев. В период с 20:00 до 23:30 3 ноября Минобороны зафиксировало три сбитых дрона в небе над регионом.

Жители воронежского Борисоглебска сообщили SHOT о более чем десяти взрывах в разных частях города. В небе виднелись вспышки, слышались звуки двигателей и сирена воздушной тревоги. По предварительным данным, пострадавших нет, однако на юге региона выбиты стёкла в четырёх квартирах многоквартирного дома, а также повреждены два гаража и автомобили.

Угроза новых атак сохраняется на всей территории региона, включая Бутурлиновский, Россошанский и Лискинский районы, а также Нововоронеж и Борисоглебск. Жителей призвали оставаться в безопасных местах.

Вечером 3 ноября дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю в Валуйском округе Белгородской области. Водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, его доставили в больницу. В Шебекино один беспилотник пробил крышу жилого дома, другой взорвался на парковке предприятия — пострадали два грузовика и легковая машина. В сёлах Сурково, Берёзовка и Зозули взрывами дронов выбило окна, сорвало кровлю и повредило заборы. Ещё один удар пришёлся по посёлку Октябрьский, где беспилотник сдетонировал на территории частного участка.