3 ноября, 21:47

В Волгоградской области из-за падения обломков дронов загорелась подстанция

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens

Российские системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

На территории электрической подстанции «Фроловская» произошло возгорание из-за падения обломков одного из дронов. На место происшествия были направлены силы для ликвидации последствий. К 23:30 зафиксировано отсутствие пострадавших и разрушений.

А раннее в период с 20:00 до 23:30 3 ноября дежурными средствами ПВО были сбиты 26 беспилотников Вооружённых сил Украины. Как сообщили в Минобороны, наибольшее количество дронов — 13 — сбили над Волгоградской областью. БПЛА также были зафиксированы в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.

Тимур Хингеев
